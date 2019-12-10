«Миротворец» закроет свободный доступ к базе данных

Украинский сайт «Миротворец» сообщил об остановке работы своих серверов. В заявлении отмечается, что это произойдёт во вторник, 10 декабря, в 18:00 (19:00 по Москве). Полностью останавливаются серверы «Миротворца», а именно: сайт myrotvorets.center и все его зеркала.

Известно, что доступ к указанным ресурсам временно будет лишь у отдельных категории пользователей, отмечает RT.

В октябре заместитель председателя мониторинговой миссии ООН по Украине Бенджамин Моро заявил, что депутаты Рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец».