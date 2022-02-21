Макрон созвал Совет по вопросам обороны Франции из-за ситуации на Украине
Совет по вопросам обороны и национальной безопасности Франции собрался в узком составе в Елисейском дворце. Как передает источник в администрации президента Пятой республики Эмманюэля Макрона, совещание посвящено ситуации на Украине.
Французский лидер вечером провел серию телефонных переговоров, в том числе с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Украины Владимиром Зеленским. Пресс-служба Кремля проинформировала, что Владимир Путин в телефонном разговоре сообщил Макрону, а также канцлеру ФРГ Шольцу, что намерен согласиться с признанием независимости ДНР и ЛНР.
Ранее сегодня Путин провел внеочередное заседание Совета безопасности РФ, где обсуждал вопрос о признании ДНР и ЛНР. Все участники заявили о поддержке такого решения. Путин сообщил, что озвучит решение уже сегодня. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков проинформировал, что глава государства в ближайшее время выступит с видеообращением к россиянам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru