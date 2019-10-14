Климкин призвал «добить» CNN «Київом»

Бывший глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин считает необходимым «добить» американскую телекомпанию CNN и заставить её применять при написание украинской столицы вариант Kyiv, а не Kiev. Как отмечает «Свободная пресса», в соцсетях эк-министр также порадовался, что британскую BBC уже удалось «добить».

«И ссылки на различные словари не помогли: мы их тоже постепенно изменим! Но теперь нужно «добить» других, включая CNN. Подключайтесь все!», — призвал Климкин.

Ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко назвал «ещё одной победой» решение Совета Соединённых Штатов Америки по географическим названиям переименовать вариант Kiev (от российского Киев) в Kyiv (от украинского Київ).

