Гордон признался, что говорил с Поклонской и Стрелковым по заданию СБУ

Журналист Дмитрий Гордон признался, что брал интервью с депутатом российской Госдумы Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной ДНР Игорем Гиркиным (Стрелковым) по наводке спецслужб Украины. Об этом он рассказал в специальном видеообращение, которое разместил на своем youtube-канале.

Гордон объяснил своё сотрудничество со спецслужбами незалежной тем, что до этого ещё никто не разговаривал с Поклонской и Гиркиным «на тему измены и преступлений, совершенных с их участием на территории Украины».

По его словам, записи интервью на флеш-картах уже переданы в Гаагу в качестве будущих показаний в деле по иску Киева, в котором тот оспаривает воссоединение Крыма с Россией и обвиняет Москву « в развязывании войны в Донбассе», отмечает Ura.ru. Журналист также рассказал, что получил официальную благодарность от Генпрокуратуры Украины после интервью с бывшим прокурором Крыма.

Сама Наталья Поклонская уже отреагировала на видеообращение Гордона. «Кем только не назовешься, чтобы выжить в сегодняшней Украине», — написала она на своей странице во «ВКонтакте». В свою очередь Гиркин заявил РБК, что слова о флеш-картах в Гааге звучат смешно.