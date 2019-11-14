Глава Минобороны Украины назвал Россию врагом

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал Россию врагом. Об этом он написал в своём Facebook. По словам Загороднюка, с Москвой нельзя иметь финансово-экономические отношения.

По признанию главы украинского оборонного ведомства, он стал считать Россию врагом ещё пять лет назад, пишет «Свободная пресса». В связи с этим Загороднюк считает, что с Москвой можно говорить «или языком оружия, или языком опытных дипломатов».

Как отмечает RT, он также призвал делать всё возможное для интеграции Украины с НАТО на всех уровнях. Министр обороны выступил с таким высказыванием после вчерашнего заявления украинского бизнесмен Игоря Коломойского.

В интервью американского изданию олигарх призвал восстановить связи с Россией, а также обвинил Вашингтон в том, что он использует Украину для ослабления своего геополитического соперника в лице Москвы. Он также заявил, что Украину никогда не примут в НАТО и Евросоюз.

