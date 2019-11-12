Глава департамента офиса Зеленского задержана из-за взятки

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) подтвердили информацию о задержании сотрудницы офиса президента Украины Владимира Зеленского по подозрению в вымогательстве. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

В ведомстве также добавили, что в под подозрение попало еще несколько человек, которые также задержаны. Агентство отмечает, что детективы НАБУ после проведения спецоперации выяснили , что участники группировки вымогали "неправомерную выгоду" суммой $300 тыс., обещая взамен помощь в назначении на управляющую должность в корпорации "Нафтогаз Украины".

В список задержанных вошли глава одного из департаментов Офиса президента Украины, а также экс-заместитель министра культуры Украины. Они были арестованы сразу после получения первой половины взятки в $150 тыс. В настоящий момент продолжается расследование.

