Британия сохранит военную поддержку Киева в 2023 году
Уровень военной поддержки Украины со стороны Великобритании в 2023 году будет сохранен или увеличен, сообщает РИА Новости.
«В следующем году Великобритания будет оказывать Украине военную поддержку на том же уровне или даже большем, чем в 2022 году», - говорится в пресс-релизе правительства.
Точный размер военной помощи будет определен из потребностей Украине.
Также отмечается, что Великобритания занимает второе место по объемам оказанной военной помощи Украине. В частности, в этом году Киев получил 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,6 миллиарда долларов). С 2015 года больше 27 тысяч украинских военных прошли обучение у британских коллег.
Ранее в Пентагоне заявили, что Украина получит истребители-бомбардировщики F-16 через два-три года, если политическое решение об их поставке Киеву будет принято. Об этом сообщил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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