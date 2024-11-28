Боррель заявил, что ЕС не уверен в поддержке Украины без участия США
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что дальнейшая военная поддержка Украины со стороны Евросоюза остается под вопросом в случае, если США прекратят свою помощь.
Он подчеркнул, что этот вопрос ему задавали еще в феврале 2022 года, до начала российской военной операции, и тогда он не мог дать точного ответа, так как не был уверен в ситуации.
Боррель отметил, что с тех пор этот вопрос вновь актуален, и, по его мнению, никто не знает, как поступят европейцы, если новая администрация США прекратит свою помощь Украине.
В ноябре 2024 года, избранный президент США Дональд Трамп выразил намерение работать над завершением конфликта в Украине и предложил кандидатуру генерала Кита Келлога на пост спецпосланника по урегулированию. Келлог в прошлом предложил мирный план, в котором поддержка Киева была бы связана с началом переговоров, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru