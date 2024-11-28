Боррель заявил, что ЕС не уверен в поддержке Украины без участия США

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что дальнейшая военная поддержка Украины со стороны Евросоюза остается под вопросом в случае, если США прекратят свою помощь.

Он подчеркнул, что этот вопрос ему задавали еще в феврале 2022 года, до начала российской военной операции, и тогда он не мог дать точного ответа, так как не был уверен в ситуации.