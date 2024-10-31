Спрос на отдых в Москве вырос на 46% перед Днем народного единства
Москва вошла в топ-10 городов по числу бронирований объектов размещения в преддверии Дня народного единства, сообщили «Известия» со ссылкой на данные сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».
Так, спрос на отдых в столичных отелях и апартаментах в период с 1 по 5 ноября увеличился на 46%.
При этом гости чаще всего выбирают бюджетные места размещения – три звезды и ниже. На их долю приходится 49% бронирований.
Ранее генеральный директор туроператора FUN&SUN Владимир Рубцов рассказал, что Объединенные Арабские Эмираты этой зимой станут самым близким зарубежным курортным направлением для россиян, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Спрос на отдых в Москве вырос на 46% перед Днем народного единства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru