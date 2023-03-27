Санаторий «Плаза» в Кисловодске признан «Открытием года» по версии Russian Hospitality Awards 2022

В Москве подвели итоги самой престижной премии в области гостиничного бизнеса Russian Hospitality Awards 2022. Всего в этом году заявки на участие в конкурсе подали 632 отеля из разных регионов страны. Из них в финал вышли 119 объектов.

Премия объединяет ключевых персон индустрии гостеприимства, владельцев и топ-менеджмент сетевых и индивидуальных отелей, генеральных менеджеров международных сетей, представителей управляющих компаний, гостиничных операторов, политических деятелей из сферы туризма, девелоперов, аудиторов, консультантов, общественные и специализированные медиа.

ФОТО: пресс-служба AFI Developmet

В номинации «Открытие года» победил флагманский санаторий сети «Плаза» в Кисловодске от группы компаний AFI Development. Победу ему принесло сочетание исключительно высокого уровня комфорта, новейшее медицинское оборудование, европейский сервис и персонализированный подход к каждому гостю.

По словам генерального директора AFI Development Евгения Поташникова залогом успеха стала также модернизация санатория в концепции Medical Spa, программы ревитализации организма, а также развитие Биохакинга.

«Отдельная программа модернизации санаторного комплекса также включает развитие экскурсионного направления в рамках туристического кластера Ставропольского края и Кавказских Минеральных Вод, в частности», — добавил Поташников.

Основная цель премии Russian Hospitality Awards - повышение туристической привлекательности страны, качества услуг в гостиничном секторе России, рост конкурентоспособности гостиниц на внутреннем и мировом туристических рынках.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: пресс-служба AFI Developmet
ТЕГИ:НСН-ТуризмГостиницы

Горячие новости

Все новости

партнеры