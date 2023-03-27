Санаторий «Плаза» в Кисловодске признан «Открытием года» по версии Russian Hospitality Awards 2022

В номинации «Открытие года» победил флагманский санаторий сети «Плаза» в Кисловодске от группы компаний AFI Development. Победу ему принесло сочетание исключительно высокого уровня комфорта, новейшее медицинское оборудование, европейский сервис и персонализированный подход к каждому гостю.

По словам генерального директора AFI Development Евгения Поташникова залогом успеха стала также модернизация санатория в концепции Medical Spa, программы ревитализации организма, а также развитие Биохакинга.

«Отдельная программа модернизации санаторного комплекса также включает развитие экскурсионного направления в рамках туристического кластера Ставропольского края и Кавказских Минеральных Вод, в частности», — добавил Поташников.

Основная цель премии Russian Hospitality Awards - повышение туристической привлекательности страны, качества услуг в гостиничном секторе России, рост конкурентоспособности гостиниц на внутреннем и мировом туристических рынках.

