Ростуризм предложил заселять детей в отели без нотариальной доверенности
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) предложило отменить действующее в РФ требование о нотариально заверенном согласии родителей при заселении несовершеннолетних детей в отели. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на соответствующий проект правительства.
Российские гостиницы и базы отдыха с этого года могут заселять путешествующих без родителей детей без доверенности. Подобное нововведение вызвало озабоченность среди туроператоров в сфере детского туризма.
Согласно инициативе Ростуризма, предлагается заменить документ, заверенный нотариусом, на письменное согласие во избежание необоснованных финансовых затрат. Заверенное согласие стоит около 2 тысяч рублей, оформить его может один из родителей ребенка.
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