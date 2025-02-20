Рост спроса на отели и апарт-отели в России продолжится

В России в 2024 году наблюдается увеличение спроса на деловой и экскурсионный туризм, а также на оздоровительные курорты. По данным Минэкономразвития, количество деловых поездок выросло на 25%, а Краснодарский край продолжает оставаться лидером среди популярных туристических направлений.

В пресс-службе Azimut Hotels заявили изданию «Профиль», что ценообразование в гостиницах зависит от спроса в конкретном регионе, что напрямую влияет на итоговую стоимость услуг.