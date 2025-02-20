Рост спроса на отели и апарт-отели в России продолжится
В России в 2024 году наблюдается увеличение спроса на деловой и экскурсионный туризм, а также на оздоровительные курорты. По данным Минэкономразвития, количество деловых поездок выросло на 25%, а Краснодарский край продолжает оставаться лидером среди популярных туристических направлений.
В пресс-службе Azimut Hotels заявили изданию «Профиль», что ценообразование в гостиницах зависит от спроса в конкретном регионе, что напрямую влияет на итоговую стоимость услуг.
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), экскурсионные поездки также пользуются высоким спросом, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, которые занимают лидирующие позиции среди туристов. Краснодарский край (Сочи, Анапа и Геленджик) стал самым популярным направлением для оздоровительного отдыха, на его долю пришлось 48% всех проданных туров.
Ситуация на гостиничном рынке также показывает положительные тренды. В 2024 году был зафиксирован рост бронирований на 16% по сравнению с предыдущим годом. Средняя загрузка гостиниц в Сочи в прошлом году составила 80%, а в пиковые моменты достигала 90%. В Краснодарском крае и Калининградской области уровень загрузки отелей приблизился к 100%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru