Росавиация отклонила заявки российских авиакомпаний на полёты в Египет
Росавиация отклонила все заявки российских авиаперевозчиков на выполнение рейсов из России на курорты Египта, сообщает «Свободная пресса».
Как следует из опубликованного ведомством приказа, всего были поданы заявки по 231 направлению, в том числе 97 - в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Росавиация ответила отказом по всем направлениям.
Согласно документу, заявки на выполение полётов в Египет подали авиакомпании «Россия», «Уральские авиалинии», Nordwind Airlines, Azur Air, «Якутия», S7, iFly, «ИрАэро», «Азимут» и NordStar.
Ранее президент России Владимир Путин отменил введённый в 2015 году запрет полётов чартерных рейсов на курорты Египта, сообщает Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,0 млн+24 633 / сут.
Умерли
149 тыс.+719 / сут.
Выздоровели
5,4 млн+18 764 / сут.
- Голикова: С 2022 года в России запустят проект новой системы медицинской реабилитации
- Цена нефти Brent опустилась ниже $70 за баррель впервые с начала лета
- Мишустин оценил уровень достижения показателей нацпроектов в 2021 году
- Путин спрогнозировал рост ВВП России по итогам года
- Путин заявил о необходимости наращивать темпы изменений в различных сферах
- Путин: Сроки выполнения задач по нацпроектам не будут перенесены
- СМИ назвали трех претенденток на пост генсека НАТО
- В АТОР не верят, что Турцию закроют для туристов из-за коронавируса
- Росавиация отклонила заявки российских авиакомпаний на полёты в Египет
- Путин и Алиев встретятся в Москве 20 июля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru