Росавиация отклонила заявки российских авиакомпаний на полёты в Египет

Росавиация отклонила все заявки российских авиаперевозчиков на выполнение рейсов из России на курорты Египта, сообщает «Свободная пресса».

Как следует из опубликованного ведомством приказа, всего были поданы заявки по 231 направлению, в том числе 97 - в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Росавиация ответила отказом по всем направлениям.

Согласно документу, заявки на выполение полётов в Египет подали авиакомпании «Россия», «Уральские авиалинии», Nordwind Airlines, Azur Air, «Якутия», S7, iFly, «ИрАэро», «Азимут» и NordStar.

Ранее президент России Владимир Путин отменил введённый в 2015 году запрет полётов чартерных рейсов на курорты Египта, сообщает Газета.ру.

