Путин поручил развивать массовый туризм в Арктике

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и регионам страны поддержать развитие туристических проектов в Арктике, чтобы привлечь больше посетителей в этот уникальный и неосвоенный регион.

Во время своего выступления на Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога« он подчеркнул важность улучшения транспортной доступности, включая ремонт и строительство дорог и развитие авиационного сообщения.