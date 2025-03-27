Путин поручил развивать массовый туризм в Арктике

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и регионам страны поддержать развитие туристических проектов в Арктике, чтобы привлечь больше посетителей в этот уникальный и неосвоенный регион.

Во время своего выступления на Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога« он подчеркнул важность улучшения транспортной доступности, включая ремонт и строительство дорог и развитие авиационного сообщения.

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Путин отметил, что число туристов, посещающих Арктику, уже превышает миллион человек в год и продолжает расти. Среди популярных видов туризма — наблюдение за северным сиянием, рыбалка, прогулки на собачьих упряжках и путешествия к архипелагам в Северном Ледовитом океане. Он также отметил, что в Ямало-Ненецком автономном округе и Карелии уже реализуются новые проекты, такие как горнолыжный центр и акватермальный курорт с гостиничным комплексом, которые помогают повысить интерес к региону.

Президент выразил надежду, что эти инициативы откроют новые границы Арктики и способствуют дальнейшему росту туризма в этом регионе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
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