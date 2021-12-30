«Зенит» в четвертый раз подряд победил в баскетбольной Евролиге

Баскетбольный клуб «Зенит» в четвертый раз подряд одержал победу в ходе регулярного чемпионата Евролиги.

Четвертой победа стала над командой сербской «Црвена Звезда». Игра закончилась со счетом 80:76 в пользу россиян.

Наиболее результативным игроком «Зенита» стал Билли Бэрон (25 очков), у «Црвены Звезды» отличился больше Нейт Уолтерс (21 очко).

В турнирном рейтинге «Зенит» находится на 4 позиции, «Црвена Звезда» - на 13-ой.

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ТЕГИ:Баскетбол
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