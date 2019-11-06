Защитник петербургского «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины

Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий объявил о том, что завершает свою карьеру игрока сборной Украины. Об этом спортсмен сообщил в публикации на своей странице в Instagram.

В посте, опубликованном в своем аккаунте, Ракицкий поблагодарил болельщиков за поддержку национальной сборной, а также обратился к команде Андрея Шевченко с пожеланием дальнейших побед на поле, пишет RT.

Кроме того, спортсмен рассказал, что футбол в последнее время стал ареной для политической борьбы. Он отметил, что люди, которые принимают решения об участии игроков в играх, стали испытывать чувство страха.

