Японский бейсболист стал самым высокооплачиваемым спортсменов в истории спорта
10 декабря 202305:33
Японец Сёхей Охтани подписал контракт с клубом Главной лиги бейсбола «Лос-Анджелес Доджерс», сообщает ТАСС.
Соглашение рассчитано на 10 лет. За это время спортсмен получит $700 млн. Контракт стал самым крупным в истории мирового спорта.
До сих пор рекорд принадлежал квотербеку «Канзас-Сити» Патрику Махоумсу, который в июле 2020 года подписал с командой соглашение на 10 лет на сумму $503 млн.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru