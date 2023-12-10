Японский бейсболист стал самым высокооплачиваемым спортсменов в истории спорта

Японец Сёхей Охтани подписал контракт с клубом Главной лиги бейсбола «Лос-Анджелес Доджерс», сообщает ТАСС.

Соглашение рассчитано на 10 лет. За это время спортсмен получит $700 млн. Контракт стал самым крупным в истории мирового спорта.

До сих пор рекорд принадлежал квотербеку «Канзас-Сити» Патрику Махоумсу, который в июле 2020 года подписал с командой соглашение на 10 лет на сумму $503 млн.

