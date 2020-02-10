Воспитанница Тутберидзе раскрыла принципы тренировок

Обладательница серебряной медали мирового первенства по фигурному катанию в одиночном женском разряде Элизабет Турсынбаева раскрыла детали тренировочной подготовки в группе тренера Этери Тутберидзе. В комментарии YouTube-каналу QAZSPORT TV казахстанская фигуристка подчеркнула, что никто не заставляет спортсменов выполнять по 200 прыжков на тренировке, однако они сами стремятся улучшить результаты.

По словам Турсынбаевой, если спортсмен желает успешно выполнить программу на соревнованиях, то непрерывно оттачивает свои элементы. «Никто исподтишка никого не заставляет», — резюмировала призёрка чемпионата мира.

Она также рассказала о взаимоотношениях с другими фигуристками в группе Тутберидзе. «Никто ни у кого не ломает коньки. Это культурный вид спорта. Каждый из нас занимается своим делом», - цитирует фигуристку RT.

Турсынбаева перешла тренироваться к Тутберидзе в 2018 году, уйдя от канадца Брайана Орсера. Вскоре после возвращения в Россию она заняла второе место на чемпионате мира в Японии, причём, первой в истории выполнив четверной сальхов во взрослых соревнованиях.

В этом сезоне Турсынбаева участвовала только в коммерческом турнире в китайском Шанхае, где заняла второе место, уступив Евгении Медведевой. С остальных стартов она снялась из-за травмы.

