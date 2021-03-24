В Швеции начнется чемпионат мира по фигурному катанию

Впервые за два года пройдет чемпионат мира по фигурному катанию; турнир начнется 24 марта в Стокгольме. Об этом сообщает ТАСС.

Соревнования пройдут с 24 по 27 марта, зрителей на выступлениях спортсменов не будет из-за угрозы распространения COVID-19.



В женском зачете Россию представляют Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова. Их соперницами станут спортсменки из Японии Рика Кихира и Каори Сакамото, а также представительница США Брэди Теннелл и другие.

В мужском одиночном катании будут выступать Михаил Коляда и Евгений Семененко. Из спортивных пар выступят Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

