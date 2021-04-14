В Москве пройдет церемония награждения победителей конкурса «Ты в игре»
Торжественная церемония объявления результатов и награждения победителей первого Всероссийского конкурса «Ты в игре» состоится 15 апреля 2021 года в Москве.
Конкурс организован АНО «Национальные приоритеты» и министерством спорта РФ в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Он призван выявлять и поддерживать идеи для популяризации массового спорта и ориентирован на вовлечение в спортивную активность всех возрастных категорий
В конкурсе участвуют люди, которые вовлекают в спортивную активность различной направленности новых участников путем создания сообществ единомышленников. Также к конкурсу привлекаются семейные проекты. В этой категории для семейных проектов главным призом станет семейная поездка в Москву с посещением тематического парка развлечений «Остров мечты».
Главный приз лучшему спортивному проекту России – 1 миллион рублей - вручат министр спорта РФ Олег Матыцин и гендиректор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина в пространстве «Mercury Space» по адресу: Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15.
Сбор гостей намечен на 18:00, торжественная церемония награждения начнется в 19:00. До этого с 11:00 до 13:00 в коворкинге SREDA на Пресненская набережной, 12, это Башня Федерация-Восток ММДЦ «Москва-Сити», пройдет защита проектов-финалистов конкурса перед экспертным советом.
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