В Москве пройдет церемония награждения победителей конкурса «Ты в игре»

Торжественная церемония объявления результатов и награждения победителей первого Всероссийского конкурса «Ты в игре» состоится 15 апреля 2021 года в Москве.

Конкурс организован АНО «Национальные приоритеты» и министерством спорта РФ в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Он призван выявлять и поддерживать идеи для популяризации массового спорта и ориентирован на вовлечение в спортивную активность всех возрастных категорий

В конкурсе участвуют люди, которые вовлекают в спортивную активность различной направленности новых участников путем создания сообществ единомышленников. Также к конкурсу привлекаются семейные проекты. В этой категории для семейных проектов главным призом станет семейная поездка в Москву с посещением тематического парка развлечений «Остров мечты».

Главный приз лучшему спортивному проекту России – 1 миллион рублей - вручат министр спорта РФ Олег Матыцин и гендиректор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина в пространстве «Mercury Space» по адресу: Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15.

Сбор гостей намечен на 18:00, торжественная церемония награждения начнется в 19:00. До этого с 11:00 до 13:00 в коворкинге SREDA на Пресненская набережной, 12, это Башня Федерация-Восток ММДЦ «Москва-Сити», пройдет защита проектов-финалистов конкурса перед экспертным советом.

