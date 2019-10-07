Узбекистанский 27-летний боец умер после поединка с россиянином
Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) 27-летний Бекзод Нурматов впал в кому после боя с россиянином Бесланом Исаевым и через некоторое время скончался. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на семью спортсмена.
Последним боем для спортсмена стал турнир Absolute Championship Akhmat 100, прошедший 4 октября в чеченской столице. Поединок длился три раунда по пять минут.
Как сообщили агентству родственники, тело бойца должны доставить в Узбекистан в ближайший вторник. Похороны планируются в этот же день.
За спортивную карьеру Нурматов провел 13 поединков, из них 11 закончились победами и два – поражениями.
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