Уткин прокомментировал уход Фернандеса из сборной России
Журналист Василий Уткин в своём Telegram-канале поблагодарил Марио Фернандеса за его выступления в составе сборной России по футболу.
По его словам, натурализованный бразилец является одним из его любимых игроков, который «просто делает свое дело», ставя интересы сборной во главу угла «неброским и непреклонным образом».
«После Марио Фернандеса вопрос о том, стоит ли того натурализация, отпал... Вот парень, который отдавал все, что у него было, и при этом был равнодушен к славе, а к деньгам, какими бы они ни были, относится, как каждый из нас. Спасибо Марио Фернандесу», - написал Уткин.
Ранее защитник московского ЦСКА Марио Фернандес объявил о завершении карьеры в сборной России по футболу, так как намерен сфокусироваться на клубной карьере, сообщает RT.
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