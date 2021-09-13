Уткин прокомментировал уход Фернандеса из сборной России

Журналист Василий Уткин в своём Telegram-канале поблагодарил Марио Фернандеса за его выступления в составе сборной России по футболу.

По его словам, натурализованный бразилец является одним из его любимых игроков, который «просто делает свое дело», ставя интересы сборной во главу угла «неброским и непреклонным образом».

«После Марио Фернандеса вопрос о том, стоит ли того натурализация, отпал... Вот парень, который отдавал все, что у него было, и при этом был равнодушен к славе, а к деньгам, какими бы они ни были, относится, как каждый из нас. Спасибо Марио Фернандесу», - написал Уткин.

Ранее защитник московского ЦСКА Марио Фернандес объявил о завершении карьеры в сборной России по футболу, так как намерен сфокусироваться на клубной карьере, сообщает RT.

