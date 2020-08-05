Юрий Ганус не удивлен предложением уволить его с поста руководителя РУСАДА
Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос увольнения Юрия Гануса с поста гендиректора. При этом глава Набсовета Александр Ивлев заявил о том, что были установлены факты нарушения организацией корпоративных процедур.
Сам Ганус, которого цитирует RT, отметил, что ожидал этого, все было решено на стороне, а с чем связано его увольнение он не понимает.
В свою очередь, министр спорта Олег Матыцин отметил, что уволить Гануса - это всего лишь рекомендация, а не прямое указание. Для Минспорта важно продолжать сотрудничество с РУСАДА.
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