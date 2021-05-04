Юниорская сборная России вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

Юниорская сборная России по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира среди игроков до 18 лет. Об этом сообщает "Интерфакс".

Турнир проходит в США. В четвертьфинальном матче россияне обошли белорусов. Матч проходил в городе Плейно (штат Техас) и завершился со счетом 5:2 (2:0, 1:2, 2:0).

Чемпионат начался 26 апреля. Полуфиналы пройдут 6 мая в городе Фриско в штате Техас. Уже 7 мая на льду Comerica Center пройдут финальные матчи.

