Умер экс-тренер баскетбольных ЦСКА и «Динамо» Ивкович

Известный тренер по баскетболу Душан Ивкович умер в возрасте 77 лет в Белграде. Об этом информирует Федерация баскетбола Сербии. Ивкович был наставником ряда клубов Европы, а также сборных Югославии и Сербии.

Он, в частности, был главным тренером московского ЦСКА с 2002 по 2005 годы и «Динамо» - с 2005 о 2007. В качестве наставника армейского клуба Ивкович стал трехкратным чемпионом России, а также выигрывал Кубок РФ. С «Динамо» он добился побед в Кубке УЛЕБ. Возглавляя греческий «Олимпиакос», Ивкович дважды побеждал в Евролиге.

Под руководством Душана сборная Югославии в 1990 году стала чемпионом мира, а также трижды зпобеждала в европейском первенстве (1989, 1991, 1995). В 1998 команда завоевала серебряные медали Олимпиады. Кроме того, в 2010 году она стала второй на мировом первенстве.

