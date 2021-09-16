Умер экс-тренер баскетбольных ЦСКА и «Динамо» Ивкович
Известный тренер по баскетболу Душан Ивкович умер в возрасте 77 лет в Белграде. Об этом информирует Федерация баскетбола Сербии. Ивкович был наставником ряда клубов Европы, а также сборных Югославии и Сербии.
Он, в частности, был главным тренером московского ЦСКА с 2002 по 2005 годы и «Динамо» - с 2005 о 2007. В качестве наставника армейского клуба Ивкович стал трехкратным чемпионом России, а также выигрывал Кубок РФ. С «Динамо» он добился побед в Кубке УЛЕБ. Возглавляя греческий «Олимпиакос», Ивкович дважды побеждал в Евролиге.
Под руководством Душана сборная Югославии в 1990 году стала чемпионом мира, а также трижды зпобеждала в европейском первенстве (1989, 1991, 1995). В 1998 команда завоевала серебряные медали Олимпиады. Кроме того, в 2010 году она стала второй на мировом первенстве.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+19 594 / сут.
Умерли
196 тыс.+794 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+17 326 / сут.
- В 90% жилых домов Москвы дали отопление
- За сутки в России подтвердили более 19 тысяч новых случаев COVID-19
- Сборная России поднялась на четыре строчки в рейтинге FIFA
- Умер экс-тренер баскетбольных ЦСКА и «Динамо» Ивкович
- Правительство России определило перечень услуг для получения «спортивного» налогового вычета
- Корабль с китайскими астронавтами отделился от модуля для возвращения на Землю
- Турция перестала принимать без ПЦР-теста привитых «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком» россиян
- Европарламент согласовал доклад об ужесточении политики в отношении России
- В Раде предложили ограничить в правах украинцев с российскими паспортами
- В «Главкосмосе» оценили будущее туристических полетов в космос
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru