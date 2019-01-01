Тренер «Сочи» не подтвердил переход в клуб Глушакова и Комбарова
Тренер футбольного клуба «Сочи» Александр Точилин заявил, что ничего не знает о переходе в его команду капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова и защитника Дмитрия Комбарова. Он сообщил об этом в интервью телеканалу «360». Тренер добавил, что в случае, если футболисты изъявят такое желание, то клуб готов его рассмотреть.
СМИ сообщили сегодня, что игроки «Спартака» после своего ухода могут перейти в футбольный клуб «Сочи». Среди претендентов на спортсменов назывались также «Крылья Советов» и «Ростов».
Ранее стало известно о том, что Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров расторгли контракты со «Спартаком».
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