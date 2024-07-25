«Теннис и каноэ»: Российские спортсмены имеют шансы на золотые медали в Париже

Наибольшие шансы на медали на Олимпиаде в Париже имеют российские теннисисты, заявил президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов в пресс-центре НСН.

«Из 15 наших спортсменов велосипедисты, скорее всего, не претендуют на медали. Если им сильно повезет, тогда только это возможно. Наибольшие шансы у нас у теннисистов, можем завоевать и золотые медали, и серебряные. Может быть много наград. Это касается в первую очередь Медведева и Андреевой. Они реально могут претендовать на золотые медали. У нас еще есть каноисты, у них тоже есть шансы, можем претендовать на медали и здесь», - рассказал он.

Всего в Париж поехали 15 российских спортсменов. Велоспорт на Играх от России представят Дронова, Иванченко и Глеб Сырица. Анжела Бладцева поборется за победу на батуте. Среди теннисистов на Олимпиаде ждут Медведева, Сафиуллина, Александрову, Андрееву, Котова, Шнайдер и Веснину. В гребле на байдарках и каноэ поборются Петров, Коровашков, Ромасенко, а Сомов представит Россию в плавании.

