«Теннис и каноэ»: Российские спортсмены имеют шансы на золотые медали в Париже
Александр Любимов заявил НСН, что больше всего на золотые медали могут претендовать теннисисты Медведев и Андреева.
Наибольшие шансы на медали на Олимпиаде в Париже имеют российские теннисисты, заявил президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов в пресс-центре НСН.
«Из 15 наших спортсменов велосипедисты, скорее всего, не претендуют на медали. Если им сильно повезет, тогда только это возможно. Наибольшие шансы у нас у теннисистов, можем завоевать и золотые медали, и серебряные. Может быть много наград. Это касается в первую очередь Медведева и Андреевой. Они реально могут претендовать на золотые медали. У нас еще есть каноисты, у них тоже есть шансы, можем претендовать на медали и здесь», - рассказал он.
Всего в Париж поехали 15 российских спортсменов. Велоспорт на Играх от России представят Дронова, Иванченко и Глеб Сырица. Анжела Бладцева поборется за победу на батуте. Среди теннисистов на Олимпиаде ждут Медведева, Сафиуллина, Александрову, Андрееву, Котова, Шнайдер и Веснину. В гребле на байдарках и каноэ поборются Петров, Коровашков, Ромасенко, а Сомов представит Россию в плавании.
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