Сын Михаэля Шумахера стал пилотом Haas в «Формуле 1»
Американская формульная команда Haas объявила о подписании многолетнего контракта с Миком Шумахером - сыном легендарного гонщика Михаэля Шумахера, сообщает пресс-служба коллектива.
Глава Haas F1 Гюнтер Штайнер отметил, что молодой Шумахер получил возможность перейти в «Формулу 1» благодаря своим результатам в чемпионате «Формула 2», где за один уик-энд до конца сезона-2020 возглавляет личный зачёт.
Ранее американский коллектив объявил о многолетнем соглашении с российским гонщиком Никитой Мазепиным, который вместе с Шумахером с 2021 года заменит в составе Haas F1 пилотов Романа Грожана и Кевина Магнуссена.
Отметим, что Мик Шумахер - не первый родственник семикратного чемпиона, который участвовал в «Формуле 1». В сезонах 1997-2007 в «Королевских гонках» выступал Ральф Шумахер - младший брат легендарного Михаэля.
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