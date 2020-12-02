Сын Михаэля Шумахера стал пилотом Haas в «Формуле 1»

Американская формульная команда Haas объявила о подписании многолетнего контракта с Миком Шумахером - сыном легендарного гонщика Михаэля Шумахера, сообщает пресс-служба коллектива.

Глава Haas F1 Гюнтер Штайнер отметил, что молодой Шумахер получил возможность перейти в «Формулу 1» благодаря своим результатам в чемпионате «Формула 2», где за один уик-энд до конца сезона-2020 возглавляет личный зачёт.

Ранее американский коллектив объявил о многолетнем соглашении с российским гонщиком Никитой Мазепиным, который вместе с Шумахером с 2021 года заменит в составе Haas F1 пилотов Романа Грожана и Кевина Магнуссена.

Отметим, что Мик Шумахер - не первый родственник семикратного чемпиона, который участвовал в «Формуле 1». В сезонах 1997-2007 в «Королевских гонках» выступал Ральф Шумахер - младший брат легендарного Михаэля.

