Спортсмены из Ингушетии и Северной Осетии устроили драку на чемпионате по вольной борьбе
Поединок борцов перерос в драку на первенстве России по вольной борьбе среди юниоров. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В начале схватки в рамках соревнования между ингушским борцом Бабули Цолоевым и осетинским спортсменом Аланом Багаевым произошёл конфликт. Почти сразу на ковре появились организатор первенства, судья и тренеры борцов, которые разняли дерущихся спортсменов.
После беседы с наставниками борцы помирились, а спустя несколько часов даже выложили совместное фото в Instagram.
Однако конфликт Цолоева и Багаева не остался без последствий: из-за неспортивного поведения борцы были сняты с соревнований, отмечает РЕН ТВ.
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