Спорт
«Спартак» набрал 40 очков и вернулся на пятую строчку турнирной таблицы, сообщает «Интерфакс».
«Спартак» вернулся на пятую строчку турнирной таблицы РПЛ
29 апреля21:44
В чемпионате Российской премьер-лиги матч «Спартака» и «Рубина» завершился со счетом 1:1.
«Спартаковец» Фернандо забил в первом тайме, а казанец Егор Сорокин в конце второй части встречи провел ответный гол.
«Спартак» набрал 40 очков и вернулся на пятую строчку турнирной таблицы, сообщает «Интерфакс».
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ТЕГИ:Футбол