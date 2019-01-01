Спорт

«Спартак» вернулся на пятую строчку турнирной таблицы РПЛ

29 апреля21:44

В чемпионате Российской премьер-лиги матч «Спартака» и «Рубина» завершился со счетом 1:1.

«Спартаковец» Фернандо забил в первом тайме, а казанец Егор Сорокин в конце второй части встречи провел ответный гол.

«Спартак» набрал 40 очков и вернулся на пятую строчку турнирной таблицы, сообщает «Интерфакс».

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