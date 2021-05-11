«Спартак» поднялся на второе место в РПЛ благодаря победе над «Химками»
ФК "Спартак" обошел "Химки" и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. Об этом сообщает «Интерфакс».
Футболисты "Спартака" набрали 56 очков, они сместили "Локомотив" с 53 баллами на второе место. Отмечается, что в заключительном туре "Спартак" в Грозном встретится с ФК "Ахмат".
"Химки" находятся на восьмом месте, в распоряжении команды 44 балла. Отмечается, что нападающий подмосковной команды Максим Глушенков забил единственный гол, однако уже через десять минут после этого был удален с поля за грубую игру.
В составе "Спартака" отличились Александр Соболев. Финальный мяч забил Джордан Ларссон.
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