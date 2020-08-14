«Спартак» обыграл «Ахмат» со счетом 2:0
14 августа 202022:16
Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл «Ахмат» (Грозный) во втором туре чемпионата России со счетом 2:0.
Счет был открыт на 52-й минуте, гол забил Джордан Ларссон. Увеличил отрыв москвичей Эсекьель Понсе (69 минута).
По данным РИА Спорт, «Спартак» в следующем матче сыграет с «Уфой» 19 августа, «Ахмат» в ту же дату встретится с волгоградский "Ротором".
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14 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru