Соперником «Спартака» по квалификации Лиги чемпионов стала «Бенфика»
Московский «Спартака» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов-2021/22 сыграет с португальской «Бенфикой». Об этом стало известно по итогам жеребьёвки, которая прошла 19 июля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.
Первый матч пройдёт в Москве 3 или 4 августа, а ответная встреча - 10 августа в Лиссабоне. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов, а проигравший клуб отправится в групповой этап Лиги Европы.
Ранее владелец московского «Спартака» Леонид Федун призвал возобновить продажу пива на стадионах, сообщает RT. По его словам, в настоящее время других источников финансирования футбола в настоящее время в России нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru