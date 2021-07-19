Соперником «Спартака» по квалификации Лиги чемпионов стала «Бенфика»

Московский «Спартака» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов-2021/22 сыграет с португальской «Бенфикой». Об этом стало известно по итогам жеребьёвки, которая прошла 19 июля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Первый матч пройдёт в Москве 3 или 4 августа, а ответная встреча - 10 августа в Лиссабоне. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов, а проигравший клуб отправится в групповой этап Лиги Европы.

Ранее владелец московского «Спартака» Леонид Федун призвал возобновить продажу пива на стадионах, сообщает RT. По его словам, в настоящее время других источников финансирования футбола в настоящее время в России нет.