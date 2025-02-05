СМИ: В Москве задержали чемпиона России по легкой атлетике Толстихина

Многократного чемпиона России по легкой атлетике Марка Толстихина, который находился в федеральном розыске за кражу, задержали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным СМИ, Толстихин был задержан после проверки документов на станции метро «Тимирязевская».

«В 2017 году Марка осудили сразу по нескольким статьям за грабеж и кражу чужого имущества в крупном размере. А последний раз Толстихина задерживали в 2019 году — парень украл "айфон" у жительницы Москвы», — пишет Shot.

Спортсмена приговорили к принудительным работам, однако он скрылся. В мае 2024 года легкоатлет прибыл в Москву.

Марку Толстихину 35 лет, спортсмен из Смоленской области неоднократно побеждал в российских соревнованиях и участвовал в турнирах по кроссу и горному бегу в Европе и мире.

Ранее в Москве задержали руководителя букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина по обвинению в даче крупной взятки, напоминает 360.ru.

