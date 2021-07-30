СМИ сообщили об отказе Черчесова возглавить сборную Ирака

Федерация футбола Ирака хотела предложить Станиславу Черчесову пост главного тренера сборной, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники.

Собеседники агенства рассказали, что от российского специалиста требовалось бы вывести сборную Ирака на чемпионат мира 2022 года в Катаре, однако бывший главный тренер сборной России от переговоров отказался, объяснив это отсутствием сил и эмоций для подобной работы.

Ранее Российский футбольный союз (РФС), после провала сборной России на чемпионате Европы, принял решение расторгнуть контракт с главным тренером национальной сборной Станиславом Черчесовым и его тренерским штабом, сообщает журнал «Профиль».

Новым главным тренером сборной России по футболу стал наставник ФК «Ростов» Валерий Карпин, сообщает «Свободная пресса».

