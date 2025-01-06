СМИ: Роналду думает о завершении карьеры

Форвард сборной Португалии и саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду думает о завершении карьеры. Об этом пишет портал Team Talk со ссылкой на источник.

Отмечается, что футболист может продлить контракт с «Аль-Насром», попросив об усилении команды для победы в азиатской Лиге чемпионов, вернуться в Португалию либо завершить карьеру. Г

По данным Team Talk, 39-летний нападающий мечтает сыграть в составе португальской сборной на чемпионате мира 2026 года. Однако в случае победы саудовской команды в Лиге чемпионов Роналду может закончить карьеру раньше.

Ранее Криштиану Роналду получил награду как лучший бомбардир всех времен, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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