СМИ: ПСЖ могут исключить из Лиги чемпионов за долги Мбаппе

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» могут исключить из Лиги чемпионов за неуплату долгов бывшему игроку французской команды Килиану Мбаппе. Об этом пишет Le Monde.

По данным источника газеты, ПСЖ не выплатил футболисту 55 млн евро по старому контракту. В связи с этим Мбаппе обратился в Профессиональную футбольную лигу Франции и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Если ПСЖ признают виновным, французская организация запретит трансферы в отношении команды и лишит ее лицензии УЕФА. Это приведет к исключению клуба из Лиги чемпионов.

Килиан Мбаппе играл за ПСЖ в 2018-2024 годах, в составе команды нападающий пять раз стал чемпионом Франции, трижды выиграл кубок и суперкубок страны, два раза одержал победу в Кубке лиги. В июне форвард перешел в испанский «Реал», он дебютировал в составе команды в матче за Суперкубок УЕФА с «Аталантой», напоминает RT.

