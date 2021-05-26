Сборная Великобритании выиграла матч с Белоруссией в основное время

Сборная Белоруссии проиграла команде Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Риге. Об этом сообщает РИА Новости.

Игра закончилась со счетом 4:3 (1:0, 2:1, 1:2). В британской команде дубль оформил Лиам Кирк, также шайбы забросили Бен Дэвис и Майк Хаммонд. Среди белорусских хоккеистов отличились Владислав Кодола, Джефф Плэтт и Шейн Принс.

Отмечается, что сборная Великобритании впервые за 59 лет на ЧМ по хоккею одержала победу в основное время. Последний раз такое было в 1962 году.

Обе команды являются соперницами России по группе А. В следующем матче, который пройдет в пятницу 28 мая, Белоруссия сыграет с Данией, а сборная Великобритании встретится со шведской командой.

