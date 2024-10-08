Сафиуллин вышел в четвертый круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Шанхае

Представитель России Роман Сафиуллин вышел в четвертый круг престижного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов серии «Мастерс» в Шанхае на покрытии «хард». В третьем раунде россиянин оказался сильнее американца Фрэнсиса Тиафо.

Для выявления победителя потребовалось три сета. Матч завершился со счётом 5:7, 7:5, 7:6. Примечательно, что Сафиуллина выступает в Шанхае без номера посева. Тиафо имел 13 номер посева. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в четвертом круге россиянин сыграет с легендарным сербом Новаком Джоковичем.

Сафиуллину 27 лет, он находится на 61 строчке рейтинга ATP. Призовой фонд соревнований в Шанхае составляет 8,9 миллиона долларов.

