Россиянка стала 10-кратной чемпионкой Европы по велотреку

Велогонщица российской сборной Анастасия Войнова стала первой по результатам гонки в спринте на чемпионате Европы по велотреку в Нидерландах. Об этом сообщает Интерфакс.

Серебро взяла украинская спортсменка Елена Старикова, бронза досталась представительнице Германии Леа Софи Фридрих. По данным агентства, для Войновой эта победа на ЧЕ стала десятой.

Войнова также является серебряным призером Олимпиады 2016 года и четырехкратной чемпионкой мира.



