Россия уступила Канаде золото в финале МЧМ

Российская молодежная сборная по хоккею в финале международного чемпионата мира завоевала серебро, уступив соперникам из Канады со счетом 4:3. Итоговый матч МЧМ проходил в Чехии, напоминает Газета.ru.

Российские хоккеисты в пятый раз терпят поражение от канадцев. Впервые Россия уступила Канаде в 2005 году, затем, в рамках МЧМ - в 2006, 2007, 2015 и 2020 годах. При этом российская молодежная команда смогла победить канадских игроков четыре раза - в 1999, 2002, 2003 и 2011 годах, отмечает RT.

