Российские хоккеисты ведут в матче со сборной Швеции
Cборная России по хоккею с шайбой проводит заключительную встречу на групповом этапе чемпионата мира в Словакии.
Соперником россиян сегодня является сборная Швеции.
После второго периода счет 6:1 в пользу сборной России.
Счет открыл швед Габриель Ландеског.
Точными бросками отметились Артем Анисимов, Евгений Дадонов, Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко и Евгений Малкин.
Россиянам достаточно не проиграть в основное время, чтобы выйти в плей-офф с первого места в группе, передает ТАСС.
Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2019 — 83-й чемпионат мира по хоккею с шайбой ИИХФ, который проходит в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 мая по 26 мая. Чемпионский титул защищает сборная Швеции. Впервые с 1994 года в турнире принимает участие сборная Великобритании.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Российские хоккеисты ведут в матче со сборной Швеции
- Зеленский вынесет вопрос о формате переговоров с Россией на референдум
- Из трёх застрявших в тоннеле метропоездов эвакуируют пассажиров
- Скончался журналист Александр Поклад
- Зеленский назвал дату внеочередных выборов в украинский парламент