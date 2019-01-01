Российские хоккеисты ведут в матче со сборной Швеции

Cборная России по хоккею с шайбой проводит заключительную встречу на групповом этапе чемпионата мира в Словакии.

Соперником россиян сегодня является сборная Швеции.

После второго периода счет 6:1 в пользу сборной России.

Счет открыл швед Габриель Ландеског.

Точными бросками отметились Артем Анисимов, Евгений Дадонов, Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко и Евгений Малкин.

Россиянам достаточно не проиграть в основное время, чтобы выйти в плей-офф с первого места в группе, передает ТАСС.

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2019 — 83-й чемпионат мира по хоккею с шайбой ИИХФ, который проходит в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 мая по 26 мая. Чемпионский титул защищает сборная Швеции. Впервые с 1994 года в турнире принимает участие сборная Великобритании.

