Российская команда приглашена на церемонию закрытия Паралимпиады в Париже

Спортсмены из России и Белоруссии примут участие в церемонии закрытия Паралимпиады в Париже. Организационный комитет Игр принял в итоге положительное решение, сообщил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Информация об этом появилась на сайте ПКР.

Паралимпиада в столице Франции закроется в ближайшее воскресенье, 8 сентября. Вместе с паралимпийцами на церемонию приглашены тренеры и персонал команд. Они будут участвовать в закрытии на общих основаниях без изъятий.

Ранее на основной Олимпиаде в Париже россияне и белорусы не были допущены к открытию и закрытию Игр. Паралимпийцам из РФ и Белоруссии, как и олимпийцам, позволено выходить на старты только в нейтральном статусе, вне командных видов в связи с санкциями из-за ситуации на Украине. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на открытие Паралимпиады россиян не допустили.

