Российская команда приглашена на церемонию закрытия Паралимпиады в Париже
Спортсмены из России и Белоруссии примут участие в церемонии закрытия Паралимпиады в Париже. Организационный комитет Игр принял в итоге положительное решение, сообщил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Информация об этом появилась на сайте ПКР.
Паралимпиада в столице Франции закроется в ближайшее воскресенье, 8 сентября. Вместе с паралимпийцами на церемонию приглашены тренеры и персонал команд. Они будут участвовать в закрытии на общих основаниях без изъятий.
Ранее на основной Олимпиаде в Париже россияне и белорусы не были допущены к открытию и закрытию Игр. Паралимпийцам из РФ и Белоруссии, как и олимпийцам, позволено выходить на старты только в нейтральном статусе, вне командных видов в связи с санкциями из-за ситуации на Украине. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на открытие Паралимпиады россиян не допустили.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минувшее лето в Северном полушарии стало самым жарким в истории
- Толстой допустил понижение возрастной планки для участия в выборах
- Российская команда приглашена на церемонию закрытия Паралимпиады в Париже
- На певицу Монеточку завели уголовное дело
- Евгений Миронов сыграет главную роль в новом спектакле Валерия Фокина
- Глава «Росатома» заявил о росте угроз ядерным объектам РФ
- Минобороны РФ: За неделю в ходе СВО в плен сдался 41 украинский военный
- Российские войска освободили Журавку и Карловку в ДНР
- МИД Белоруссии заявил протест послу Японии в связи с поимкой шпиона
- ПВО РФ сбила за неделю семь ракет ATACMS ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru