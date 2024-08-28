Потерявший сознание на матче 27-летний игрок «Насьоналя» Искьердо умер в больнице

Полузащитник уругвайского футбольного клуба «Насьональ» Хуан Искьердо умер в больнице после того, как потерял сознание во время матча, спортсмену было 27 лет. Об этом сообщила пресс-служба команды.

На минувшей неделе во время игры с бразильским «Сан-Паулу» Искьердо упал на газон, при этом какого-либо контакта с соперниками у него не было. Футболиста увезли на скорой помощи и доставили в больницу Альберта Эйнштейна. Игрока поместили в реанимацию, подключив к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики отмечали, что у Искьердо прогрессируют повреждения мозга и увеличивается внутричерепное давление, напоминает RT.

«С глубочайшей болью и потрясением в сердцах клуб объявляет о смерти Хуана Искьердо», — говорится в сообщении «Насьоналя».

Как отметили в пресс-службе, полузащитник умер после остановки дыхания, связанной с аритмией. Клуб выразил соболезнования близким и коллегам спортсмена.

