Португалец Руй Витория стал новым тренером «Спартака»
Новым главным тренером московского «Спартака» стал 51-летний португалец Руй Витория, сообщает в понедельник официальный сайт этого футбольного клуба.
Контракт с Виторией подписан на два года. В новый тренерский штаб «Спартака» также войдут тренер вратарей Луиш Эштевеш, тренер по физподготовке Паулу Моурау ассистенты Арналду Тейшейра и Сержиу Ботелью, работавшие с Виторией в его предыдущих клубах.
Руй Витория дважды становился лучшим тренером чемпионата Португалии. Под его руководством «Бенфика» дважды выигрывала чемпионат страны, завоевала Кубок Португалии и доходила до четвертьфинала Лиги Чемпионов УЕФА.
До декабря прошлого года португалец работал в Саудовской Аравии. С клубом «Аль-Наср» он выиграл чемпионат этой страны.
«Спартак» в 2021 году занял второе место в российской Премьер-лиге, получив право участия в Лиге чемпионов.
С осени 2019 года тренером красно-белых был Доменико Тедеско, который в конце 2020 года заявил, что не будет продлевать контракт и покинет «Спартак» после завершения сезона.
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