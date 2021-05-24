Португалец Руй Витория стал новым тренером «Спартака»

Новым главным тренером московского «Спартака» стал 51-летний португалец Руй Витория, сообщает в понедельник официальный сайт этого футбольного клуба.

Контракт с Виторией подписан на два года. В новый тренерский штаб «Спартака» также войдут тренер вратарей Луиш Эштевеш, тренер по физподготовке Паулу Моурау ассистенты Арналду Тейшейра и Сержиу Ботелью, работавшие с Виторией в его предыдущих клубах.

Руй Витория дважды становился лучшим тренером чемпионата Португалии. Под его руководством «Бенфика» дважды выигрывала чемпионат страны, завоевала Кубок Португалии и доходила до четвертьфинала Лиги Чемпионов УЕФА.

До декабря прошлого года португалец работал в Саудовской Аравии. С клубом «Аль-Наср» он выиграл чемпионат этой страны.

«Спартак» в 2021 году занял второе место в российской Премьер-лиге, получив право участия в Лиге чемпионов.

С осени 2019 года тренером красно-белых был Доменико Тедеско, который в конце 2020 года заявил, что не будет продлевать контракт и покинет «Спартак» после завершения сезона.

