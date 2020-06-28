Порье выразил благодарность Хабибу за поздравления
Американец Дастин Порье выразил признательность чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабибу Нурмагомедову за поздравления после его победы в турнире UFC Вегас 4 новозеландца Дэном Хукером в своем Twitter.
«Спасибо, чемпион», — цитирует Газета.ru слова Порье.
Он победил бывшего соперника Нурмагомедова Дэна Хукера за пять раундов поединка в Лас-Вегасе по единогласному решению судей — 48:47, 48:47, 48:46.
За карьеру Порье эта победа стала 26 по счету. Всего в активе Хукера 20 побед и девять поражений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru