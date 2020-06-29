Полузащитник «Ювентуса» Пьянич перейдет в «Барселону»

«Барселона» выкупит у ФК «Ювентус» боснийского полузащитника Миралема Пьянича. Об этом сообщает Интерфакс.

Как пишет агентство, контракт с футболистом планируется заключить до конца сезона 2023/24. Переход игрока оценили в 60 млн евро, отступные за игрока составят 400 млн евро.

Текущий сезон 30-летний Пьянич закончит в составе «Ювентуса».

Пьянич играет за "Ювентус" с 2016 года. За это время клуб трижды становился победителем итальянского чемпионата, дважды выигрывал Кубок Италии, один – Суперкубок Италии.



