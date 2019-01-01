Пилоты SMP Racing удачно стартовали в гоночном евросезоне

Гоночный уикенд стал успешным для россиян в международных автомобильных соревнованиях. Пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман выиграл первую гонку сезона престижного молодёжного чемпионата Формула 3, этап которого прошёл в испанской Барселоне. Во второй гонке Роберт занял четвертое место и по набранному количеству баллов возглавил общий зачет из тридцати пилотов.

На английской трассе Сильверстоун состоялся этап молодёжного гоночного соревнования – Еврокубка Формула Рено. В нём также отличился российский пилот – гонщик программы SMP Racing Александр Смоляр. Он поднялся на вторую ступень пьедестала почёта.