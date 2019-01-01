Спорт

Пилоты SMP Racing удачно стартовали в гоночном евросезоне

14 мая10:15

Гоночный уикенд стал успешным для россиян в международных автомобильных соревнованиях. Пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман выиграл первую гонку сезона престижного молодёжного чемпионата Формула 3, этап которого прошёл в испанской Барселоне. Во второй гонке Роберт занял четвертое место и по набранному количеству баллов возглавил общий зачет из тридцати пилотов.

На английской трассе Сильверстоун состоялся этап молодёжного гоночного соревнования – Еврокубка Формула Рено. В нём также отличился российский пилот – гонщик программы SMP Racing Александр Смоляр. Он поднялся на вторую ступень пьедестала почёта.

К команде SMP Racing присоединился новозеландский пилот Брендон Хартли

Следом за ним на этой же трассе триумфа добился экипаж российской команды SMP Racing в составе россиянина Михаила Алёшина, итальянца Давидэ Ригона и испанского гонщика Мигеля Молины – он стал победителем гонки международной серии Blancpain. Это первая победа для российского коллектива в этом чемпионате в своём классе. Россияне также принесли марке Ferrari первую за последние шесть лет победу в этой серии. По итогам соревнований экипаж SMP Racing стал вторым в зачете участников этого чемпионата.

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Фото: SMP Racing
ТЕГИ:АвтогонкиSmp Racing

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