Переход фигуристки Косторной от Тутберидзе к Плющенко оставил вопросы

Федерация фигурного катания на коньках России рассмотрит переход Алены Косторной из группы Этери Тутберидзе к тренеру Евгению Плющенко после получения официальных документов от спортсменки. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации Александр Коган.

Сегодня Тутберидзе через соцсети подтвердила уход из ее группы Косторной. Тренер отметила, что она, также, как ранее Юлия Липницкая и Евгения Медведева, выдвинула условия, что не будет кататься в одной группе с некоторыми спортсменками.

Косторная занималась в группе Тутберидзе с 2017 года. Она выиграла прошлогодний чемпионат Европы, а также этапы Гран-при и финал серии. Причём тренерский штаб Этери Тутберидзе поставил Алёне короткую и произвольную программы на будущий сезон в ходе сборов на базе в Новогорске. Как рассказала ТАСС Тутберидзе, по оценке специалистов фигурного катания, эти программы могли «произвести фурор».

В мае призер чемпионата Европы Александра Трусова также перешла к Плющенко из группы Тутберидзе. Директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев полагает, что уход Косторной, это результат «охоты» на воспитанниц группы Этери Тутберидзе. В свою очередь российский тренер Инна Гончаренко отметила, что фигуристка повела себя неблагодарно по отношению к своей наставнице, перейдя в группу Плющенко после того, как прошла сборы.

