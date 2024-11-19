Овечкин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты»
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму в матче регулярного чемпионата против команды «Юта».
Игра прошла во вторник, клуб Овечкина обыграл соперников со счетом 6:2. В третьем периоде форвард «Юты» Джек Макбейн ударил российского хоккеиста по ноге, Овечкин с помощью партнеров покинул лед. Позже спортсмен вернулся на площадку, но уже не вышел на лед.
Как сообщил журналист Тарик Эль-Башир со ссылкой на главного тренера «Вашингтона» Спенсера Карбери, Овечкин проходит обследование после травмы.
«Завтра мы узнаем больше», — подчеркнул специалист.
Ранее Александр Овечкин забросил три шайбы в матче против «Вегас Голден Найтс» в регулярном чемпионате НХЛ, «Вашингтон Кэпиталз» одержали победу со счетом 5:2, напоминает 360.ru.
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